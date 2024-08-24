Россия и Украина обменялись пленными: 115 на 115

Россия и Украина провели обмен пленными (по 115 человек с каждой стороны) при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ОАЭ.

Отмечено, что это – первый обмен пленными между странами после начала наступления украинских военных на территорию РФ 6 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в День независимости домой из российского плена вернулись 115 украинских защитников.

По его словам, из плена освободили воинов национальной гвардии, ВСУ, ВМС, пограничной службы.

Минобороны РФ также сообщило, что в Россию вернулись 115 российских военных, попавших в плен на курском направлении.