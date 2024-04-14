Российский дипломат сравнил Израиль с Украиной, осудив "франкосаксонско-натаньяхскую банду"

Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский возложил на Израиль и западные страны ответственность за удар Ирана по Израилю. "Вновь лишний раз убеждаемся, что цинизм наших западных коллег и их избирательная слепота не знают границ", – написал он на своей странице в Telegram.

Дипломат провел параллель между нападением России на Украину и иранским ударом по Израилю. "Как и в случае с началом нашей СВО на Украине, история для них начинается только с иранского ответного удара. И израильтяне предсказуемо нагнетают в своей фирменной манере: Израиль-жертва, виноваты все остальные", – утверждает он.

"И теперь эта франкосаксонско-натаньяхская банда начнет раскачивать регион, виня во всех грехах Иран. Где-то мы все это уже видели, не правда ли?", – задается вопросом Полянский.

Тем временем глава пресс-службы российского МИДа Мария Захарова прокомментировала слова израильского посла в России Симоны Гальперин, которая высказала надежду, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по еврейскому государству.

"Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц. Тех самых преступных, террористических действий ублюдков на Банковой, в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура", – написала Захарова.