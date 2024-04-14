Наводнение в Оренбуржье: вода на два с половиной метра выше "красной отметки"

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что 13 апреля в областном центре был зафиксирован пик паводка. Вода в Урале поднялась до отметки 1187 сантиметров – это более чем на два с половиной метра выше, чем красный уровень опасности.

В некоторых районах города происходят частичные обрушения домов, проваливается грунт. Продолжается эвакуация. В целом по области в зоне затопления оказались 13500 домов и 3500 приусадебных участков.

В Орске, куда высокая вода пришла раньше других городов, ситуация постепенно нормализуется. Наводнение пошло на спад. 15 апреля в школы должны вернуться школьники.

Растет число затопленных домов в Томской области. В Тюменской области на 90 см за сутки поднялся уровень воды в реке Ишим. В зоне затопления остается Курган, а в Алтайской области началась вторая волна паводка.