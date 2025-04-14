Генштаб ВСУ: сбиты 40 из 62 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 52 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 14 апреля 2025 года российские военные выпустили по Украине 62 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 40 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 11 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

В Одесской области были причинен ущерб жилым домам. Пострадали семь человек.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 14 апреля на территории Российской Федерации были перехвачены 52 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Орловской, Курской, Тульской, Калужской и Белгородской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются.