Зеленский пригласил Трампа посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа посетить Украину и своими глазами увидеть разрушения от российских ударов. Заявление было сделано в интервью передаче "60 минут" телеканала CBS, снятому в родном городе Зеленского – Кривом Роге, который около недели назад подвергся смертоносному ракетному обстрелу.

"Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей", – заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что под угрозой находится и глобальная безопасность. "Если мы не удержимся, Путин пойдет дальше. Это не предположение – угроза реальна. Его цель – воссоздать российскую империю и вернуть себе территории, которые сейчас находятся под защитой NATO. Это может превратиться в мировую войну", – сказал он.

Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту Air Force One заявил, что ему сказали, что Россия "совершила ошибку", нанеся удар в Вербное воскресенье по украинскому городу Сумы. Жертвами атаки, по уточненным данным, стали 34 человека, в том числе двое детей. 117 человек получили ранения.

"Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно. Я думаю, что вся эта война – ужасное дело. Я думаю, что начать эту войну – это злоупотребление властью. Эта страна никогда бы не допустила начала этой войны, если бы я был президентом. Эта война – позор", – сказал Трамп.

На просьбу пояснить, что он имел в виду под "ошибкой" России, Трамп заявил: "Они совершили ошибку. Я считаю, что это было – слушайте, спросите их". А потом добавил: "Запомните: это война Байдена. Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней".

Отметим, что с резким осуждением удара по Сумам выступили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в презрении к человеческим жизням, нормам международного права и миротворческим усилиям Трампа.