Порт Одессы подвергся ракетному обстрелу, один человек ранен

Баллистическая ракета в сторону Одессы была запущена российскими войсками с территории Крыма.

Агентство УНИАН написало, что мощный взрыв был слышен во многих районах города. Над районом порта поднимаются клубы черного дыма.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу ОВА Олега Кипера сообщило, что была атакована припортовая гражданская инфраструктура, один человек получил ранение.

"Вечером враг атаковал Одессу баллистической ракетой. Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза, получил ранение", – сказано в телеграм-канале Кипера.