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NEWSru.co.il :: В мире14 декабря 2021 г., 09:46

В Венгрии машина с мигрантами врезалась в дом: семь человек погибли, четыре получили травмы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Венгрии машина с мигрантами врезалась в дом: семь человек погибли, четыре получили травмы

Семь человек погибли и четверо получили травмы различной степени тяжести в венгерской деревне Морахалом на границе с Сербией.

Инцидент произошел после того, как машина с сербскими нелегалами не остановилась по требованию полиции и, пытаясь уйти от полицейской погони, врезалась в дом.

В машине были десять пассажиров и водитель.

Водитель, получивший травмы в результате аварии, задержан. Ему будут предъявлены обвинения в незаконной переправке людей через границу и в ДТП с массовыми жертвами.


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