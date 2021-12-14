В Венгрии машина с мигрантами врезалась в дом: семь человек погибли, четыре получили травмы

Семь человек погибли и четверо получили травмы различной степени тяжести в венгерской деревне Морахалом на границе с Сербией.

Инцидент произошел после того, как машина с сербскими нелегалами не остановилась по требованию полиции и, пытаясь уйти от полицейской погони, врезалась в дом.

В машине были десять пассажиров и водитель.

Водитель, получивший травмы в результате аварии, задержан. Ему будут предъявлены обвинения в незаконной переправке людей через границу и в ДТП с массовыми жертвами.