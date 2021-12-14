Последствия торнадо в США, число жертв растет

По состоянию на 14 декабря, власти США подтверждают гибель не менее 83 человек в результате разрушительных торнадо в пяти американских штатах. Только в штате Кентукки найдены тела 74 погибших, при этом 109 человек числятся пропавшими без вести, объявил губернатор штата Энди Бешир.

Президент США Джо Байден объявил Кентукки зоной бедствия. Штату, где введено чрезвычайное положение, будет оказана федеральная помощь.

Ранее сообщалось также о погибших в еще четырех штатах: Теннесси, Арканзасе, Иллинойсе, Миссури.

В ночь на 11 декабря десятки торнадо обрушились сразу на центральные и южные районы США. Практически полностью разрушены фабрика в Мэйфилде на юго-западе Кентукки, склад Amazon в западном Иллинойсе и дом престарелых в Арканзасе.