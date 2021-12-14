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NEWSru.co.il :: В мире14 декабря 2021 г., 14:38

Талибы просят международное сообщество о помощи

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Министр иностранных дел созданного талибами правительства Афганистана Амир Хан Муттаки

Министр иностранных дел созданного талибами правительства Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что новые власти заинтересованы в налаживании отношений с международным сообществом, в том числе с США.

"Санкции против Афганистана никому не принесут пользы. Дестабилизация Афганистана никому не принесет пользы. Слабое афганское правительство также никому не поможет", - заявил он, призвав разморозить активы на сумму 10 миллиардов долларов, которые были арестованы после захвата "Талибаном" власти.

Политик также сказал, что нынешние талибы отличаются от тех, что захватили власть в 1996 году: "Мы поддерживаем право девочек и женщин на образование и работу. Мы просим международное сообщество проявить сочувствие и милосердие к тем, кто отчаянно нуждается в нем".


Как заявляет американская администрация, арест авуаров связан с исками против талибов по подозрению в их причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Эти средства должны быть использованы для выплат компенсаций семьям погибших.

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