Приговоры по "делу Тихановского" в Беларуси: от 14 до 18 лет колонии

Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского, белорусский блогера и мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, к 18 годам колонии усиленного режима.

Также оглашены приговоры остальным фигурантам так называемого "дела Тихановского".

Медиаконсультант Радио Свобода Игорь Лосик приговорен к 15 годам колонии усиленного режима. Блогер Владимир Цыганович приговорен к 15 годам колонии усиленного режима. Оператор YouTube-канала "Страна для жизни" Артем Саков получил 16 лет колонии усиленного режима. Модератор соцсетей "Страна для жизни" Дмитрий Попов – 16 лет колонии усиленного режима. Лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич – 14 лет лишения свободы.

По версии обвинения, Тихановский, Статкевич, Саков, Попов, Лосик и Цыганович с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков в Беларуси в период подготовки и проведения выборов президента в 2020 году.

Все они признаны виновными по статьям УК, связанным с организацией массовых беспорядков и призывами к насилию в адрес сотрудников правоохранительных органов.

Правозащитники признали фигурантов дела политзаключенными.