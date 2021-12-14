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NEWSru.co.il :: В мире14 декабря 2021 г., 10:26

Россия угрожает дать военный ответ на размещение в Европе новых вооружений

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Россия угрожает дать военный ответ на размещение в Европе новых вооружений

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков потребовал от США и блока NATO гарантий, что в Европе не будут размещены системы вооружений, запрещенные договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По его словам, если это произойдет, Россия будет готова дать ответ при помощи оружия или технических средств. "Это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны", - цитирует дипломата агентство РИА Новости.

Он опроверг заявления, согласно которым Россия не имеет права мешать другим странам вступать в Северо-атлантический альянс, дав понять, что присоединение к NATO Украины Москва считает непосредственной угрозой, и пригрозив блоку тяжелыми последствиями.


Дипломат сообщил, что складывающаяся ситуация начинает напоминать Карибский кризис. Напомним, что в начале 60-х годов прошлого века после размещения на Кубе советского ядерного оружия мир оказался на пороге Третьей Мировой войны.

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