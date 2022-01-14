Минюст России включил в реестр иноагентов еще две организации

Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные внесенными ранее в этот перечень гражданами.

Речь идет об ООО "Данное сообщение" и ООО "Номер семьдесят семь".

В частности, "Данное сообщение" учреждено Регионов Гималовой и Региной Хисамовой, а "Номер семьдесят семь" – Андреем Захаровым. Все они "выполняют функции иностранных агентов".