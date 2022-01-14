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NEWSru.co.il :: В мире14 января 2022 г., 21:59

Минюст России включил в реестр иноагентов еще две организации

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Минюст России включил в реестр иноагентов еще две организации

Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные внесенными ранее в этот перечень гражданами.

Речь идет об ООО "Данное сообщение" и ООО "Номер семьдесят семь".

В частности, "Данное сообщение" учреждено Регионов Гималовой и Региной Хисамовой, а "Номер семьдесят семь" – Андреем Захаровым. Все они "выполняют функции иностранных агентов".

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