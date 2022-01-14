Минюст России включил в реестр иноагентов еще две организации
Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, две организации, созданные внесенными ранее в этот перечень гражданами.
Речь идет об ООО "Данное сообщение" и ООО "Номер семьдесят семь".
В частности, "Данное сообщение" учреждено Регионов Гималовой и Региной Хисамовой, а "Номер семьдесят семь" – Андреем Захаровым. Все они "выполняют функции иностранных агентов".
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// NEWSru.co.il // В мире // 24 декабря 2021
Минюст РФ включил в реестр иноагентов два ЛГБТ-объединения
Минюст РФ включил в реестр иноагентов два ЛГБТ-объединения
// NEWSru.co.il // В мире // 17 декабря 2021
Министерство юстиции России добавило еще две организации в реестр "иноагентов"
Министерство юстиции России добавило еще две организации в реестр "иноагентов"