Просьба убийцы Роберта Кеннеди о помиловании снова отклонена

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом отклонил очередную просьбу о помиловании, поданную Серханом Серханом, палестинским арабом, убившим сенатора Роберта Кеннеди и приговоренным к пожизненному заключению.

Согласно Ньюсому, Серхан так и не выразил раскаяния в содеянном и не признал свою вину.

Серхан регулярно (раз в пять лет) подает прошения о помиловании, однако до недавнего времени они отклонялись еще комиссией по условно-досрочному освобождению.

Только в августе 2021 года комиссия впервые проголосовала за его освобождение. Согласно итогам голосования комиссии, Серхан больше не является угрозой для общества.

"Прошло более полувека. Того импульсивного юноши, которым я был тогда, больше не существует", - уверял Серхан в своем обращении к комиссии. Решение комиссии было вынесено после того, как двое детей Роберта Кеннеди обратились с просьбой помиловать убийцу их отца. "Я действительно верю, что любой заключенный, который больше не представляет угрозы для себя самого и для мира, должен быть освобожден", - заявил Дуглас Кеннеди.

В окружной прокуратуре Лос-Анджелеса заявили, что не будут оспаривать решение комиссии по помилованию. Однако последнее слово в таких делах остается за губернатором.

77-летний палестинский араб подавал прошение о помиловании 16 раз. После своего ареста он утверждал, что совершил покушение, так как Роберт Кеннеди поддерживал выделение американской помощи Израилю. Позднее он утверждал, что не помнит о покушении.

Один из ведущих американских политиков Роберт Кеннеди был убит 5 июня 1968 года в буфетной отеля Ambassador в Лос-Анджелесе 24-летним палестинским арабом-христианином, уроженцем Иерусалима Серханом Бишарой Серханом. В 12-летнем возрасте он вместе с семьей эмигрировал в США. После окончания школы Серхан работал конюхом и продавцом в магазине, увлекался оккультизмом и стрельбой из пистолета. Придерживался панарабских и антисионистских взглядов.

Дата убийства была выбрана неслучайно. 5 июня палестинские арабы отмечают как "день наксы" – день поражения – 5 июня 1967 года началась Шестидневная война против Израиля, закончившаяся разгромом арабских армий. Сенатор Роберт Кеннеди считался произраильским политиком.