Минобороны РФ о ходе войны в Украине: 872-й день, заявлено об уничтожении израильской РЛО

Министерство обороны РФ 1 июля 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 859-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Мирополье, Константиновка Сумской области, Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица Харьковской области. Отражена атака двух штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, пять пикапов, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и шесть 122-мм гаубиц Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Табаевка Харьковской области, Петровское, Червоная Диброва, Макеевка Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Противник потерял за сутки до 520 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы: М777 производства США, М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады противника. ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину "HMMWV" производства США и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" производства США и "Krab" польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия М119 производства США. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и шесть складов с боеприпасами. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 47-й, 59-й, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики. За сутки отражены шесть контратак подразделений штурмовой бригады "Лють", 31-й, 32-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и отдельного 425-го штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили до 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США, а также 122-мм реактивная система залпового огня "Град". Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование. Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, пять 155-мм гаубиц FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области, Новокаменка Днепропетровской области, Нестерянка, Пятихатки, и севернее Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы М777 производства США и М198 производства США, 152-мм орудие Д-20. Кроме того, за сутки уничтожены: станция радиоэлектронной разведки "Пластун", радиолокационная станция воздушной разведки "RADA RPS-42" израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки, боевым позициям зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ и дивизиона зенитного ракетного комплекса "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. В результате ударов противник потерял свыше 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ, три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора", многофункциональную РЛС "TRML-4D" производства ФРГ и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129-ти районах. Средствами противовоздушной обороны сбито 33 беспилотных летательных аппарата и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США".

Отметим, что об уничтожении израильского оружия в Украине минобороны РФ заявляет второй раз с начала войны. В прошлый раз такой заявление звучало 1 июля 2024 года. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27586 беспилотных летательных аппаратов, 551 зенитный ракетный комплекс, 16578 танков и других боевых бронированных машин, 1377 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11885 орудий полевой артиллерии и минометов, 23686 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ. 12 декабря 2023 года СМИ опубликовали данные рассекреченного документа американской разведки, согласно которым армия РФ потеряла в ходе войны в Украине 315 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (87% личного состава сил, задействованных в момент начала полномасштабного вторжения). По оценке разведки США, потери в личном составе и бронетехнике отбросили модернизацию российской армии на 18 лет назад.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакцией "Медиазоны") составляют убитыми более 58200 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).