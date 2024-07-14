Покушение на Трампа: снова винтовка AR-15. История подобных преступлений последних лет

Судя по сообщениям американских СМИ, ссылающихся на источники, близкие к расследованию обстоятельств покушения на Дональда Трампа в городе Батлер в Пенсильвании, стрелявший использовал полуавтоматическую винтовку AR-15.

Огонь велся с возвышенной позиции на удалении около 120 метров от цели. Одна пуля задела правое ухо Трампа. В результате стрельбы был убит один из сторонников Трампа, двое получили тяжелые ранения и доставлены в больницу в критическом состоянии. Стрелок – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, был застрелен на месте происшествия.

Отметим, что именно полуавтоматическую винтовку AR-15 ранее неоднократно использовали преступники для расстрелов массовых сборищ в США.

Подобными винтовками был вооружен 64-летний Стивен Пэддок, убивший около 60 и ранивший более 500 человек 1 октября 2017 года в Лас-Вегасе. Но, будучи опытным стрелком, он использовал приспособления "bump-stock" – съемные скользящие приклады, позволяющие вести очень быструю стрельбу, фактически превращая полуавтоматические винтовки в полностью автоматические.

Винтовка AR-15 была использована 14 февраля 2018 года 19-летним Николасом Крузом во время нападения на школу имени Марджори Стоунмэн Даглас в городе Паркленд штата Флорида. Он убил 17 человек, еще 16 получили ранения.

Похожая винтовка и пистолет Glock 21 были у 28-летнего бывшего морского пехотинца Йэна Лонга, застрелившего в ночь на 8 ноября 2018 года 12 человек в заведении Borderline Bar & Grill.

Был вооружен винтовкой AR-15 19-летний Джон Эрнест, напавший на посетителей синагоги движения ХАБАД в городке Пауэй, на окраине Сан-Диего (штат Калифорния, США) 27 апреля 2019 года. Он убил женщину и ранил трех человек. Жертв могло быть гораздо больше, что у террориста не было опыта стрельбы из AR-15 – оружие дало сбой.

24 мая 2022 года 18-летний Сальвадор Рамос, вооружившись двумя полуавтоматическими винтовками AR-15, напал на начальную школу "Робб" в Ювальде (штат Техас), убив более 20 ранив и ранив десятки людей. Следствием было установлено, что Рамос, недавно бросивший школу, на 18-летие он сделал себе "подарок": на деньги, заработанные в ресторане Wendy’s, он приобрел две полуавтоматические винтовки AR-15 и сотни патронов. Подобные покупки не запрещены для дееспособных совершеннолетних в штате Техас.

В ночь на 20 ноября 2022 года 22-летний Андерсон Ли Олдрич, который был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 и несколькими пистолетами, открыл огонь по посетителям ночного гей-клуба Club Q в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо, США), убив пять человек.

10 апреля 2023 года 25-летний Коннор Старджен, вооруженный AR-15, убил пять человек в помещении Old National Bank в Луисвилле (штат Кентукки, США).

Были и другие случаи применения AR-15 при подобных нападениях.