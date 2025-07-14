Российская прокуратура попросила заочно приговорить Бориса Акунина к 18 годам заключения

Российская прокуратура просит заочно приговорить писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Борис Акунин обвиняется по статьям УК: о содействии террористической деятельности, об оправдании терроризма, а также об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента". Прокурор Наталья Макарова просит также наложить на писателя штраф 400000 рублей и запретить администрировать интернет-страницы в течение пяти лет после отбытия наказания.

Обвинение утверждает, что с 11 января по 24 апреля 2025 года Борис Акунин разместил в своем телеграм-канале не менее 33 материалов без указания на то, что они касаются деятельности "иностранного агента".

Так, одним из примеров поддержки терроризма служит следующий пост: "Я долго был эволюционером, но теперь я за революцию, потому что никаким иным способом от диктатуры избавиться не получится. Выборов нет и не будет, оппонентов режим убивает или гноит в тюрьмах. Да, революция – это взрыв. Но в истории бывают такие завалы, которые ничем кроме взрыва не расчистишь".

"Содействием террористической деятельности" следствие считает разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским и министром культуры Александром Ткаченко.

В ходе этой беседы Борис Акунин, думая, что разговаривает с украинскими политиками, призывал к объединению российских и украинских деятелей культуры, настаивая, что победа может произойти "только в умах и сердцах", а не на поле боя. Акунин также предлагал активнее агитировать российских военных сдаваться в плен и переходить на сторону Украины.