Трамп: Украина получит комплексы Patriot

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами по пути из Нью-Джерси в Вашингтон, заявил, что Украина вскоре получит дополнительные комплексы Patriot.

"Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются", – сказал он, отметив, что Украина получит и другие виды вооружений и военного оборудования, но заплатит за них.

При этом Трамп отметил, что комплексы ПВО Patriot "необходимы для защиты (Украины), потому что Путин может "говорить красиво", но потом бомбит всех".

Ранее агентство Reuters писало, президент Трамп впервые с момента прихода в Белый дом в январе этого года может воспользоваться чрезвычайными полномочиями для передачи вооружений Украине.

В рамках полномочий под названием Presidential Drawdown Authority (PDA) президент может распорядиться об отправке вооружений прямо со складов Пентагона. Как сообщил один из источников агентства, стоимость военной помощи может достичь 300 миллионов долларов.

Один из собеседников агентства сообщил, что в этот пакет помощи могут войти ракеты для системы Patriot и наступательные ракеты средней дальности. Окончательное решение о составе помощи еще не принято.