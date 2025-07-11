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Мир

Reuters: Трамп впервые может воспользоваться чрезвычайными полномочиями для отправки оружия Украине

США
Дональд Трамп
Украина
время публикации: 11 июля 2025 г., 01:14 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 01:14
Reuters: Трамп впервые может воспользоваться чрезвычайными полномочиями для отправки оружия Украине
AP Photo/Matt Rourke

По информации агентства Reuters

, президент Дональд Трамп впервые с момента прихода в Белый дом в январе этого года может воспользоваться чрезвычайными полномочиями для передачи вооружений Украине.

В рамках полномочий под названием Presidential Drawdown Authority (PDA) президент может распорядиться об отправке вооружений прямо со складов Пентагона. Как сообщил один из источников агентства, стоимость военной помощи может достичь 300 миллионов долларов.

Один из собеседников агентства сообщил, что в этот пакет помощи могут войти ракеты для системы Patriot и наступательные ракеты средней дальности. Окончательное решение о составе помощи еще не принято.

Reuters отмечает, что Белый дом и Пентагон не отреагировали на просьбу прокомментировать эту информацию.

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