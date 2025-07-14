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Мир

Макрон объявил об увеличении оборонных расходов" "Чтобы быть свободным, нужно, чтобы тебя боялись"

Франция
время публикации: 14 июля 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 10:24
Макрон объявил об увеличении оборонных расходов" "Чтобы быть свободным, нужно, чтобы тебя боялись"
Ludovic Marin, Pool via AP

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о повышении военных расходов на 6,4 миллиарда евро в ближайшие два года. По словам главы государства, это необходимо для противостояния различным угрозам, таким как Россия и международный терроризм.

К 2027 году, последнему году президентства Макрона, оборонный бюджет Франции составит 64 миллиарда евро. Это ровно вдвое больше, чем когда он стал президентом.

"Никогда с 1945 года свобода не находилась под такой угрозой. Чтобы быть свободным в этом мире, нужно, чтобы тебя боялись, а чтобы тебя боялись, нужно быть сильным", – заявил он, выступая перед военными накануне Дня взятия Бастилии.

Мир
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