Макрон объявил об увеличении оборонных расходов" "Чтобы быть свободным, нужно, чтобы тебя боялись"

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о повышении военных расходов на 6,4 миллиарда евро в ближайшие два года. По словам главы государства, это необходимо для противостояния различным угрозам, таким как Россия и международный терроризм.

К 2027 году, последнему году президентства Макрона, оборонный бюджет Франции составит 64 миллиарда евро. Это ровно вдвое больше, чем когда он стал президентом.

"Никогда с 1945 года свобода не находилась под такой угрозой. Чтобы быть свободным в этом мире, нужно, чтобы тебя боялись, а чтобы тебя боялись, нужно быть сильным", – заявил он, выступая перед военными накануне Дня взятия Бастилии.