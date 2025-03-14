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В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолет

Авиация
США
время публикации: 14 марта 2025 г., 03:45 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 05:38
В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолет
Denver Fire Dept. via AP

В четверг, 13 марта, в международном аэропорту Денвера совершил экстренную посадку самолет компании American Airlines, следовавший рейсом 1006 из Колорадо-Спрингс и в Даллас Форт-Уэрт. После посадки возник пожар, пассажиров эвакуировали через запасной выход по крылу самолета, передает Fox News.

Судя по имеющимся данным, пожар возник после проблем с одним из двигателей.

В общей сложности были эвакуированы 172 пассажира и шесть членов экипажа. Пожар был потушен, никто не пострадал.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводит расследование этого инцидента.

Мир
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