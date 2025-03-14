Колумбийский университет отчислит или лишит дипломов участников антиизраильских протестов
время публикации: 14 марта 2025 г., 01:16 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 01:16
Колумбийский университет сообщил о санкциях в отношении десятков студентов, принимавших участие в захвате здания Гамильтона весной прошлого года во время антиизраильских протестов.
Часть подпавших под санкции студентов исключены, другие отстранены от учебы на долгий период, третьи лишены дипломов.
В сообщении университета не называется точное число наказанных студентов.
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