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Мир

Колумбийский университет отчислит или лишит дипломов участников антиизраильских протестов

Дональд Трамп
США
Антисемитизм
Акции протеста
время публикации: 14 марта 2025 г., 01:16 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 01:16
Колумбийский университет отчислит или лишит дипломов участников антиизраильских протестов
Pool Photo/Mary Altaffer

Колумбийский университет сообщил о санкциях в отношении десятков студентов, принимавших участие в захвате здания Гамильтона весной прошлого года во время антиизраильских протестов.

Часть подпавших под санкции студентов исключены, другие отстранены от учебы на долгий период, третьи лишены дипломов.

В сообщении университета не называется точное число наказанных студентов.

Мир
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