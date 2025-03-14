Колумбийский университет отчислит или лишит дипломов участников антиизраильских протестов

Колумбийский университет сообщил о санкциях в отношении десятков студентов, принимавших участие в захвате здания Гамильтона весной прошлого года во время антиизраильских протестов.

Часть подпавших под санкции студентов исключены, другие отстранены от учебы на долгий период, третьи лишены дипломов.

В сообщении университета не называется точное число наказанных студентов.