В Одессе задержан подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула

Подозреваемый в убийстве украинского общественного деятеля, волонтера, основателя и руководителя "Уличного фронта" Демьяна Ганула задержан. Информацию о его задержании подтвердил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Подозреваемый – 46-летний дезертир, сообщили в Службе безопасности Украины. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление

По информации СБУ, следственно-оперативные мероприятия продолжаются, прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".