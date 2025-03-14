x
14 марта 2025
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 марта 2025
|
14 марта 2025
|
последняя новость: 18:09
14 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Одессе задержан подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула

Украина
время публикации: 14 марта 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 17:53
В Одессе задержан подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула
Нацполиция Украины

Подозреваемый в убийстве украинского общественного деятеля, волонтера, основателя и руководителя "Уличного фронта" Демьяна Ганула задержан. Информацию о его задержании подтвердил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Подозреваемый – 46-летний дезертир, сообщили в Службе безопасности Украины. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление

По информации СБУ, следственно-оперативные мероприятия продолжаются, прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 марта 2025

В Одессе застрелен активист Демьян Ганул