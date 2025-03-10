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Премьер-министром Канады станет Марк Карни

Канада
время публикации: 10 марта 2025 г., 05:00 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 05:43
Премьер-министром Канады станет Марк Карни
Justin Tallis/Pool Photo via AP

Бывший глава Центрального банка Марк Карни одержал убедительную победу на выборах нового лидера Либеральной партии Канады и станет следующим премьер-министром страны. Он набрал более 85% голосов.

Бывший министр финансов и депутат парламента Христя Фриланд получила 8% голосов, экс-лидер Палаты представителей и депутат парламента Карина Гулд – 3% голосов, предприниматель из Монреаля и бывший депутат парламента Фрэнк Бейлис – менее 3%.

Марку Карни 59 лет. Он никогда прежде не занимал выборных должностей и в настоящее время не является членом парламента. Он окончил Гарвардский университет, специализировался в области экономики. Магистерскую степень по экономике получил в колледже Св. Петра (Оксфордский Университет) в 1993 году, а докторскую в 1995 году – в Наффилдском колледже того же университета, где защитил диссертацию на тему "Динамические преимущества конкуренции". Работал в отделениях компании Goldman Sachs в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Токио. В 2008-2013 годах возглавлял Банк Канады. В 2013-2020 годах был управляющим Банка Англии. Имеет канадское, британское и ирландское гражданства. С августа 2023 года являлся председателем совета директоров компании Bloomberg.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале января 2025 года объявил, что уходит с поста лидера Либеральной партии Канады и покинет пост премьер-министра, как только партия найдет ему замену.

Мир
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