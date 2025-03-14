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Мир

Трамп заявил об "очень хороших и продуктивных" переговорах с Путиным

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 14 марта 2025 г., 19:17 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 19:42
Трамп заявил об "очень хороших и продуктивных" переговорах с Путиным
AP Photo/J. Scott Applewhite

Президент США Дональд Трамп заявил об "очень хороших и продуктивных" переговорах с российским президентом Владимиром Путиным сутки спустя после визита Стива Виткоффа в Москву, сообщает ВВС.

Трамп в своей соцсети TruthSocial сообщил об "очень хороших" переговорах с Путиным. "Я обратился к президенту Путину с настоятельной просьбой пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, какой не было со времен Второй мировой войны", – написал он.

"Вчера у нас состоялись очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровопролитная война может, наконец, закончиться", – написал Трамп.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова удовлетворить просьбу президента США Дональда Трампа сохранить жизнь украинским военным, остающимся в Курской области. Такое заявление он сделал перед началом заседания Совбеза РФ.

"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что в этом случае украинским военным будет гарантирована жизнь.

Мир
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