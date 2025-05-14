Трамп заявил, что передаст подарок Катара ВВС США

Президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth, что передаст военно-воздушным силам США Boeing-747-8, который Катар обещал подарить ему в качестве замены "Air Force One".

По словам президента, самолет будет использоваться президентской администрацией до получения от Boeing нового самолета, "поставка которого сильно задерживается".

Напомним, что ранее во время беседы с журналистами в Белом доме, состоявшейся накануне его ближневосточного турне, Трамп подтвердил, что готов принять в подарок от королевской семьи Катара самолет стоимостью в 400 миллионов долларов.

"Я считаю, это отличный жест со стороны Катара. Я очень это ценю. Я бы никогда не отказался от такого подарка. Я имею в виду, что я был бы идиотом, если бы сказал: " Нет, нам не нужен бесплатный, очень дорогой самолет".