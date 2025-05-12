Трамп: "Я был бы идиотом, если бы отказался от бесплатного самолета"

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме, состоявшейся накануне его ближневосточного турне, подтвердил, что готов принять в подарок от королевской семьи Катара самолет стоимостью в 400 миллионов долларов.

По словам президента, самолет Boeing 747-8 нужен для замены старого Trump Force One.

"Я считаю, это отличный жест со стороны Катара. Я очень это ценю. Я бы никогда не отказался от такого подарка. Я имею в виду, что я был бы идиотом, если бы сказал: " Нет, нам не нужен бесплатный, очень дорогой самолет".

При этом Трамп опроверг сообщения, что он продолжит пользоваться лайнером после ухода со своего поста. Самолет будет передан его президентской библиотеке.

Днем ранее американские СМИ, в том числе New York Times сообщили, что Катар намерен подарить Трампу двухпалубный самолет Boeing 747-8. При этом пресс-служба Белого дома и правительства Катара заявляли, что вопрос еще не решен. Спикер парламента Катара назвал эти сообщения "не совсем точными", и сообщил, что министерства обороны Катара и США все еще обсуждают возможность передачи самолета Вашингтону во временное пользование.

У Трампа имеется личный самолет, известный как Trump Force One. Это старый Boeing 757, который впервые поднялся в воздух в начале 90-х годов прошлого века, он принадлежал соучредителю компании Microsoft Полу Аллену, в 2011 году был куплен Трампом.