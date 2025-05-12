Бывший заложник Идан Александр вернулся из плена ХАМАСа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что освобожденный из плена ХАМАСа солдат-одиночка Идан Александр находится на территории Израиля, он доставлен в "пункт встречи", развернутый возле Реим, на границе с сектором Газы.

Телеканал "Кан-11" передал, что после того, как представители Красного Креста передали бывшего заложника израильским военным, он позвонил своей матери, которая ждет его в Реиме.

В "пункт встречи" на вертолете ВВС ЦАХАЛа прибыли координатор по вопросам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хирш вместе с посланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Виткоффом.

Президент США Дональд Трамп приветствовал освобождение из плена ХАМАСа Идана Александра. "Идан Александр, последний живой американский заложник, освобожден. Поздравляю его замечательных родителей, родственников и друзей!" – написал президент США в соцсети Truth Social.

В "пункте встречи" на границе с Газой Идан Александр пройдет первичный медицинский осмотр и, если ему не будет требоваться срочная медицинская помощь, он будет доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, в противном случае – его доставят в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, которая находится ближе.

С 13 по 16 мая президент США Дональд Трамп посетит три ближневосточные страны: Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Освобождение "последнего американского заложника" "приурочено" к ближневосточному туру Трампа. Израильские СМИ сообщают: если врачи разрешат, Идан Александр вместе с матерью вылетит в Доху, чтобы встретиться с Трампом.

Израильские СМИ сообщают, что ЦАХАЛ готовится к возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газы. По данным "Кан-11", за ее распределение будет отвечать американская частная компания, ее сотрудники уже находятся в секторе.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в опубликованном его канцелярией видео заявил, что освобождение Идана Александра "стало возможным благодаря военному давлению Израиля и дипломатическому давлению, оказанному президентом Трампом", добавив: "это победное сочетание". Нетаниягу также сказал, что в ходе сегодняшнего телефонного разговора президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность Израилю и заявил, что продолжит сотрудничество до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны: освобождение всех заложников и победа над ХАМАСом.