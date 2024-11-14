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Мир

Итоги выборов: республиканцы сохранили контроль над Палатой представителей Конгресса США

время публикации: 14 ноября 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 06:23
Итоги выборов: республиканцы сохранили контроль над Палатой представителей Конгресса США
AP Photo/Jeff Chiu

Республиканская партия сохранила контроль над Палатой представителей Конгресса США, получив 218 мест в законодательном собрании.

Всего в Палате представителей 435 мест.

Окончательные результаты еще неизвестны, завершается подсчет голосов в Калифорнии. На данный момент демократы набирают 208 мест. Но уже очевидно, что большинство у республиканцев.

Мир
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