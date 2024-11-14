Итоги выборов: республиканцы сохранили контроль над Палатой представителей Конгресса США
время публикации: 14 ноября 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 06:23
Республиканская партия сохранила контроль над Палатой представителей Конгресса США, получив 218 мест в законодательном собрании.
Всего в Палате представителей 435 мест.
Окончательные результаты еще неизвестны, завершается подсчет голосов в Калифорнии. На данный момент демократы набирают 208 мест. Но уже очевидно, что большинство у республиканцев.