Предварительно: республиканцы сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса США

По данным американского сервиса Decision Desk HQ, Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей Конгресса США, сообщает The Hill.

Предварительно: республиканцы получают 218 мест, необходимых для победы, а демократы – 209.

Продолжается подсчет голосов в Калифорнии – штате, где традиционно в большей степени поддерживают Демократическую партию. Однако ожидается, что и этот штат даст несколько мест республиканцам.

Всего в Палате представителей 435 мест.