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Мир

Предварительно: республиканцы сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса США

время публикации: 12 ноября 2024 г., 05:33 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 05:41
Предварительно: республиканцы сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса США
AP Photo/Jeff Chiu

По данным американского сервиса Decision Desk HQ, Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей Конгресса США, сообщает The Hill.

Предварительно: республиканцы получают 218 мест, необходимых для победы, а демократы – 209.

Продолжается подсчет голосов в Калифорнии – штате, где традиционно в большей степени поддерживают Демократическую партию. Однако ожидается, что и этот штат даст несколько мест республиканцам.

Всего в Палате представителей 435 мест.

Мир
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