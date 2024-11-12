Предварительно: республиканцы сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса США
время публикации: 12 ноября 2024 г., 05:33 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 05:41
По данным американского сервиса Decision Desk HQ, Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей Конгресса США, сообщает The Hill.
Предварительно: республиканцы получают 218 мест, необходимых для победы, а демократы – 209.
Продолжается подсчет голосов в Калифорнии – штате, где традиционно в большей степени поддерживают Демократическую партию. Однако ожидается, что и этот штат даст несколько мест республиканцам.
Всего в Палате представителей 435 мест.
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