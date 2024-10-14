Зеленский заявил, что КНДР направляет войска на войну с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем телеобращении заявил об усилении военного союза России с КНДР. По его словам, северокорейские военные могут быть направлены в зону военных действий.

"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто передача оружия. Речь идет фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта, – цитирует украинского лидера "Голос Америки".

Зеленский заявил, что для предотвращения большей войны необходимо усилить давление на Россию, чтобы оно стало мощнее, чем эта страна может выдержать. Он вновь напомнил о необходимости использования дальнобойных вооружений по целям в глубине российской территории.

Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на украинские и южнокорейские источники, КНДР направила в Россию тысячи военнослужащих для участия в войне против Украины. Они проходят подготовку и уже в нынешнем году они должны оказаться на фронте.

По словам официального представителя Украины, северокорейские офицеры замечены в прифронтовой зоне на оккупированных Россией украинских территориях, где они изучают театр военных действий.

Несколько дней назад о высокой вероятности направления солдат из КНДР в Россию для участия в военных действиях сообщил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хем. Он отметил, что между двумя государствами по сути существует военный союз. "Мы изучаем обстановку, и мы к этому готовы", – заявил он депутатам.