Правительство РФ разрешило въезд в Россию израильтянам, не имеющим российского гражданства

В четверг, 14 апреля, правительство РФ издало распоряжение, согласно которому разрешен въезд в Россию израильтянам, не имеющим российского гражданства. Соответствующий документ был получен редакцией NEWSru.co.il.

Напомним, въезд в Россию в связи с эпидемией коронавируса с марта 2020 года был закрыт для граждан большинства стран, в том числе для граждан Израиля, не имеющих российских паспортов.

Возникли проблемы и у граждан РФ, документы которых были просрочены, так как российское консульство длительное время не работало или работало с ограничениями, в результате чего возникли длительные очереди.