США считают, что по крейсеру "Москва" было нанесено два ракетных удара
США считают, что по ракетному крейсеру "Москва" было нанесено два ракетных удара, рассказал неназванный американский чиновник агентству Reuters. Об этом сообщает ВВС.
Кроме того, США предполагают, что гибель "Москвы" привела к человеческим жертвам, однако никаких точных данных у них нет, сообщил тот же источник.
Российские власти накануне заявляли, что члены экипажа "Москвы" были эвакуированы, не уточняя количество спасенных.
Однако в пятницу, 15 апреля, в морской охране Украины заявили, что проводить спасательную и операцию и эвакуацию не позволял шторм.
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// NEWSru.co.il // В мире // 15 апреля 2022
Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 51-й день войны, крейсер "Москва" учтен после подтверждения минобороны РФ
Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 51-й день войны, крейсер "Москва" учтен после подтверждения минобороны РФ
// NEWSru.co.il // В мире // 14 апреля 2022
Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер "Москва" затонул
Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер "Москва" затонул
// NEWSru.co.il // В мире // 14 апреля 2022
Минобороны РФ заявляет, что "очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован"
Минобороны РФ заявляет, что "очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован"