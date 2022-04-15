США считают, что по крейсеру "Москва" было нанесено два ракетных удара

США считают, что по ракетному крейсеру "Москва" было нанесено два ракетных удара, рассказал неназванный американский чиновник агентству Reuters. Об этом сообщает ВВС.

Кроме того, США предполагают, что гибель "Москвы" привела к человеческим жертвам, однако никаких точных данных у них нет, сообщил тот же источник.

Российские власти накануне заявляли, что члены экипажа "Москвы" были эвакуированы, не уточняя количество спасенных.

Однако в пятницу, 15 апреля, в морской охране Украины заявили, что проводить спасательную и операцию и эвакуацию не позволял шторм.