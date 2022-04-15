В Херсонской области погибли два человека, вышедших посмотреть, как сбивают ракету
В пятницу, 15 апреля, в Каховскую городскую больницу были доставлены пятеро жителей села Плодовое (Херсонская область), получивших ранения осколками сбитой ракеты. Двое из них умерли, один в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести.
О происшествии сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Местные власти вновь призвали граждан оставаться в укрытиях, когда во время ракетных обстрелов.
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