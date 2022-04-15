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NEWSru.co.il :: В мире15 апреля 2022 г., 12:42

В Херсонской области погибли два человека, вышедших посмотреть, как сбивают ракету

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Херсонской области погибли два человека, вышедших посмотреть, как сбивают ракету

В пятницу, 15 апреля, в Каховскую городскую больницу были доставлены пятеро жителей села Плодовое (Херсонская область), получивших ранения осколками сбитой ракеты. Двое из них умерли, один в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести.

О происшествии сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Местные власти вновь призвали граждан оставаться в укрытиях, когда во время ракетных обстрелов.


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