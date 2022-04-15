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NEWSru.co.il :: В мире15 апреля 2022 г., 11:50

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 51-й день войны, крейсер "Москва" учтен после подтверждения минобороны РФ

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Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 51-й день войны, крейсер "Москва" учтен после подтверждения минобороны РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 15 апреля опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля).

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
Личный состав (безвозвратные потери) – около 20000
самолеты – 163
вертолеты – 144
танки – 756
бронетранспортеры/бронемашины – 1976
артиллерийские системы – 366
системы ПВО – 66
реактивные системы залпового огня – 122
оперативно-тактические ракетные комплексы – 4
автомобильная техника – 1443
бензовозы – 76
БПЛА оперативно-тактического уровня – 135
катера/корабли – 8
спецтехника – 25

Отметим, что генштаб ВСУ внес в отчет потерю российской армией флагманского крейсера Черноморского флота "Москва" только после того, как министерство обороны РФ официально объявило, что крейсер затонул. При этом, несмотря на то, что многие источники сообщают о гибели 300-400 и более моряков, находившихся на этом крейсере, в отчете генштаба ВСУ эти сведения не учитываются, так как они не получили официального подтверждения.


Минобороны РФ 25 марта (второй раз с начала войны 24.02.2022) опубликовало свою версию данных о потерях, сообщив, что в ходе "специальной операции" на территории Украины погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения. По оценкам международных экспертов, это уже тогда были данные двух-трехнедельной давности. С тех пор подобные отчеты российской стороной не публиковались.

12 марта, во время пресс-конференции для иностранных журналистов, президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал число погибших украинских военных: 1300 человек (после этого сведения о потерях украинской стороной не публиковались). По данным ООН, с 24 февраля погибли около 2000 мирных жителей Украины (в их числе не менее 150 детей). Украинские власти заявляют, что погибли тысячи мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, не менее 5000), в том числе около 200 детей.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск. Международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине, по всей видимости, в целом верны, но неточны. При этом западные эксперты подвергают сомнению точность данных о потерях российской армии, представляемых ВСУ Украины.

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