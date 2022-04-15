Иерусалим:
11 - 21°
Тель-Авив:
11 - 21°
Эйлат:
16 - 31°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире15 апреля 2022 г., 11:26

ООН подтверждает гибель в Украине двух сотрудниц гуманитарной организации Caritas

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Заместитель генерального секретаря ООН, координатор свободной помощи ООН Мартин Гриффитс

Заместитель генерального секретаря ООН, координатор свободной помощи ООН Мартин Гриффитс обратился к украинской и российской сторонам с призывом согласовать коридоры для эвакуации мирного населения из населенных пунктов, где сохраняется угроза их жизни, и доставки туда гуманитарной помощи, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Я призываю стороны конфликта немедленно выполнить свои обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры по всей Украине. Я также повторяю призыв к сторонам срочно согласовать возможность гражданских граждан безопасно покинуть районы, где существует угроза их жизни. В то же время я призываю обеспечить возможность безопасного, быстрого и беспрепятственного доставки гуманитарной помощи туда, где потребности гражданского населения являются катастрофическими, особенно в те районы, которые были или остаются заблокированными", – говорится в заявлении, обнародованном в пятницу, 15 апреля.


Гриффитс сообщил, что недавно стало известно о гибели еще в середине марта сотрудниц гуманитарной организации Caritas вместе с родственниками в осажденном Мариуполе Донецкой области, и выразил соболезнования. "Я глубоко расстроен гибелью по крайней мере двух гуманитарных сотрудниц, погибших вместе с пятью родными при обстреле офиса неправительственной организации Caritas в Мариуполе, на востоке Украины, 15 марта. Это произошло почти месяц назад, но об их гибели стало известно только сейчас. Обе сотрудницы посвятили жизнь служению людям, работая в Caritas. От имени ООН и гуманитарного сообщества я выражаю искренние соболезнования их семьям и коллегам, а также близким других погибших в офисе Caritas", – отмечается в заявлении.

По его словам, это трагическое событие "является одним из примеров ужасных последствий войны для мирных жителей, в том числе гуманитарных работников". "Десятки тысяч мирных жителей Мариуполя, с самого начала ставшего центром страшных потрясений, и других мест по всей Украине уже 50 дней живут в зоне боевых действий и обстрелов. С 24 февраля погибли более 1932 мирных жителей, в том числе более 150 детей. Это должно прекратиться", – подчеркнул Гриффитс.

Отметим, что, по данным генпрокуратуры Украины, в результате боевых действий в стране погибли около 200 детей. Власти Украины заявляют, что реальное число жертв среди мирного населения в несколько раз больше, чем говорится в отчетах ООН.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 15 апреля 2022
Минобороны РФ сообщило о ракетных ударах по Киеву, не упомянув в отчете потерю флагманского крейсера "Москва"
// NEWSru.co.il // В мире // 15 апреля 2022
Власти Украины: сегодня согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения
// NEWSru.co.il // В мире // 15 апреля 2022
Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 198 детей

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:50 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 51-й день войны, крейсер "Москва" учтен после подтверждения минобороны РФ
11:26 ООН подтверждает гибель в Украине двух сотрудниц гуманитарной организации Caritas
10:44 Университет в Марокко закрылся на три дня, чтобы избежать антиизраильской конференции
10:25 Минобороны РФ сообщило о ракетных ударах по Киеву, не упомянув в отчете потерю флагманского крейсера "Москва"
10:07 Власти Украины: сегодня согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения
09:14 Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 198 детей
23:26 Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер "Москва" затонул
20:54 Глава ЦРУ: нельзя относиться "легкомысленно" к угрозе применения Россией ядерного оружия
18:39 Россия утверждает, что село в Белгородской области подверглось обстрелу из Украины
17:43 Борис Джонсон сообщил, что Великобритания будет отправлять нелегалов в Руанду
Загрузка...