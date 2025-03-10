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Мир

Спецдокладчик ООН обвинила Израиль в геноциде и призвала к введению санкций

Газа
ООН
время публикации: 10 марта 2025 г., 06:44 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 06:53
Франческа Альбанезе
Фото: Википедия

Франческа Альбанезе, специальный докладчик по вопросам о положении на палестинских территориях Совета по правам человека ООН, призвала к введению санкций против Израиля и эмбарго на поставки оружия.

На своей странице в соцсети X она назвала "геноцидом" решение властей Израиля о прекращении поставок электроэнергии в сектора Газы, отметив, что, помимо прочего, это означает остановку работы опреснительных станций, а следовательно – отсутствие чистой воды.

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