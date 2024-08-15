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В России приговорена к 12 годам заключения признанная виновной в госизмене жительница Лос-Анджелеса

время публикации: 15 августа 2024 г., 13:01 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 13:49
В России приговорена к 12 годам заключения признанная виновной в госизмене жительница Лос-Анджелеса
AP Photo

Свердловский областной суд вынес приговор по делу Ксении Карелиной, у которой есть как российское, так и американское гражданство. Суд признал ее виновной в государственной измене и приговорил к 12 годам колонии общего режима.

33-летняя Карелина, постоянно проживающая в Лос-Анджелесе, была арестована, когда прилетела в Екатеринбург, чтобы навестить 90-летнюю бабушку, родителей и младшую сестру.

Согласно данным ФСБ РФ, Ксения неоднократно участвовала в манифестациях в поддержку Украины, а также собирала и переводила средства украинским военным. Эти действия были квалифицированы как государственная измена.

Подсудимая признала свою "вину". В ходе прений сторон прокуратура попросила приговорить Карелину к 15 годам тюрьмы.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 августа 2024

В России обвинение потребовало 15 лет тюрьмы для обвиняемой в госизмене жительницы Лос-Анджелеса