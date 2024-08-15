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В Курской области сдались в плен 102 российских военнослужащих

время публикации: 15 августа 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 12:02
В Курской области сдались в плен 102 российских военнослужащих
Соцсети

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник в СБУ, спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины взяли в плен на территории Курской области 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка из России и подразделения "Ахмат".

Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз. Пополняем обменный фонд!" – сказал представитель СБУ. Он также отметил, что был захвачен хорошо оборудованный ротный опорный пункт, и противник не собирался сдаваться в плен.

В то же время проект "Хочу жить", созданный специально для российских военнослужащих, желающих сложить оружие, сообщил о сдаче в плен 14 августа роты российских солдат, насчитывающей более 100 человек.

"Их можно понять, тяжело вести боевые действия, когда тобою командуют самодуры и казнокрады, а фланги "прикрывают" кадыровские бандиты, бросающие всех и все, лишь бы самим не быть плененными", – говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях.

Мир
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