Федеральный суд США выступил против создания в университетах "зон, свободных от евреев"

Федеральный суд США обязал Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе обеспечить еврейским студентам одинаковый со всеми доступ на территории учебного заведения. Решение принято по иску против вуза трех студентов-евреев и носит промежуточный характер.

Постановление судьи Марка Скарси связано с событиями, прошедшими в университетском кампусе в конце апреля 2024 года во время манифестаций солидарности с палестинцами. Активисты установили заграждения, за которые пускали только тех, кто выступал против Израиля, пишет Wall Street Journal.

В иске отмечалось, что в UCLA была установлена зона, свободная от евреев. Сотрудники службы безопасности университета поддержали манифестантов вместо того, чтобы помочь еврейским студентам попасть на лекции. Это действия квалифицируются как нарушение свободы слова и ограничения гражданских прав.

"Студентов не допустили на часть территории кампуса из-за того, что они не согласились отречься от своей веры. Это даже представить невозможно – так попирать конституционные гарантии", – отметил судья.

В направленном в суд ответе администрация университета сообщила о создании подразделения по обеспечению безопасности в кампусе. В то же время UCLA выражает уверенность, что суд не должен вмешиваться в вопросы университетского самоуправления.