x
15 августа 2024
|
последняя новость: 12:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2024
|
15 августа 2024
|
последняя новость: 12:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Федеральный суд США выступил против создания в университетах "зон, свободных от евреев"

время публикации: 15 августа 2024 г., 11:26 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 12:05
Федеральный суд США вступил против создания в университетах "зон, свободных от евреев"
AP Photo/Cliff Owen

Федеральный суд США обязал Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе обеспечить еврейским студентам одинаковый со всеми доступ на территории учебного заведения. Решение принято по иску против вуза трех студентов-евреев и носит промежуточный характер.

Постановление судьи Марка Скарси связано с событиями, прошедшими в университетском кампусе в конце апреля 2024 года во время манифестаций солидарности с палестинцами. Активисты установили заграждения, за которые пускали только тех, кто выступал против Израиля, пишет Wall Street Journal.

В иске отмечалось, что в UCLA была установлена зона, свободная от евреев. Сотрудники службы безопасности университета поддержали манифестантов вместо того, чтобы помочь еврейским студентам попасть на лекции. Это действия квалифицируются как нарушение свободы слова и ограничения гражданских прав.

"Студентов не допустили на часть территории кампуса из-за того, что они не согласились отречься от своей веры. Это даже представить невозможно – так попирать конституционные гарантии", – отметил судья.

В направленном в суд ответе администрация университета сообщила о создании подразделения по обеспечению безопасности в кампусе. В то же время UCLA выражает уверенность, что суд не должен вмешиваться в вопросы университетского самоуправления.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 мая 2024

Пропалестинские активисты университета в Риверсайде требуют удалить хумус Sabra из столовой
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 мая 2024

В Чикаго ликвидирован антиизраильский палаточный лагерь
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 апреля 2024

Антиизраильские манифестанты захватили здание в Колумбийском университете