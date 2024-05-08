В Чикаго ликвидирован антиизраильский палаточный лагерь

Администрация Чикагского университета сообщила о ликвидации пропалестинского палаточного лагеря на территории университетского кампуса. Согласно заявлению, лагерь нарушал свободу слова, учебы и работы.

Студенческая группа "Объединенный Чикагский университет за Палестину" заявила, что нападение полиции застало активистов врасплох, когда они мирно спали в своих палатках. "Университет падает все ниже и ниже, защищая свой вклад в геноцид и колониализм", – сообщила она.

Отметим, что жесткие меры против антиизраильских манифестаций студентов принимаются не только в США. В ночь на 7 мая пропалестинский палаточный лагерь был ликвидирован в университете Амстердама. И в этом случае полиция задействовала силу. Однако на следующий день манифестанты вернулись в кампус.