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В Чикаго ликвидирован антиизраильский палаточный лагерь

время публикации: 08 мая 2024 г., 16:05 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 16:43
В Чикаго ликвидирован антиизраильский палаточный лагерь
AP Photo/Erin Hooley

Администрация Чикагского университета сообщила о ликвидации пропалестинского палаточного лагеря на территории университетского кампуса. Согласно заявлению, лагерь нарушал свободу слова, учебы и работы.

Студенческая группа "Объединенный Чикагский университет за Палестину" заявила, что нападение полиции застало активистов врасплох, когда они мирно спали в своих палатках. "Университет падает все ниже и ниже, защищая свой вклад в геноцид и колониализм", – сообщила она.

Отметим, что жесткие меры против антиизраильских манифестаций студентов принимаются не только в США. В ночь на 7 мая пропалестинский палаточный лагерь был ликвидирован в университете Амстердама. И в этом случае полиция задействовала силу. Однако на следующий день манифестанты вернулись в кампус.

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