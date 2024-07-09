В Москве суд заочно арестовал Юлию Навальную

Басманный районный Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС.

"Навальной Ю. Б. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца",- цитирует информационное агентство пресс-службу суда.

В сообщении ТАСС говорится, "срок будет исчисляться с момента экстрадиции Навальной на территорию РФ либо с момента задержания на территории России".