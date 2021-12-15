Билли Айлиш рассказала о детском пристрастии к порно: "Это разрушило мой мозг"

Американская певица Билли Айлиш в интервью радиоведущему Говарду Стерну призналась, что в возрасте 11 лет начала смотреть жесткое порно. Она рассказала, что это нанесло травму ее психике и вызвало проблемы в интимной жизни.

"Порно – это позор. Честно говоря, раньше я смотрела много порно, начала в 11. Это дало мне чувство, что я одна из ребят. Но это разрушило мой мозг. Я опустошена", - сказала 19-летняя обладательница многочисленных премий Grammy, добавив, что увлекалась жестким порно с элементами насилия.

По ее словам, это исказило ее представление об интимной жизни, и, начав заниматься сексом, она соглашалась на вещи, на которые не надо было соглашаться, поскольку считала, что так и должно быть. "В этом главная проблема – у тебя создается неправильное представление об отношениях, о границах согласия", - констатировала она.

Отметим, что в начале своей карьеры певица предпочитала наряды, которые скрывали фигуру. Только в последнее время она начала менять гардероб. Превратное ощущение собственного тела может быть связано с травмой, которую она перенесла.