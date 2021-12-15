Иерусалим:
8 - 15°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
17 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире15 декабря 2021 г., 15:18

Билли Айлиш рассказала о детском пристрастии к порно: "Это разрушило мой мозг"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Билли Айлиш рассказала о детском пристрастии к порно: "Это разрушило мой мозг"

Американская певица Билли Айлиш в интервью радиоведущему Говарду Стерну призналась, что в возрасте 11 лет начала смотреть жесткое порно. Она рассказала, что это нанесло травму ее психике и вызвало проблемы в интимной жизни.

"Порно – это позор. Честно говоря, раньше я смотрела много порно, начала в 11. Это дало мне чувство, что я одна из ребят. Но это разрушило мой мозг. Я опустошена", - сказала 19-летняя обладательница многочисленных премий Grammy, добавив, что увлекалась жестким порно с элементами насилия.

По ее словам, это исказило ее представление об интимной жизни, и, начав заниматься сексом, она соглашалась на вещи, на которые не надо было соглашаться, поскольку считала, что так и должно быть. "В этом главная проблема – у тебя создается неправильное представление об отношениях, о границах согласия", - констатировала она.


Отметим, что в начале своей карьеры певица предпочитала наряды, которые скрывали фигуру. Только в последнее время она начала менять гардероб. Превратное ощущение собственного тела может быть связано с травмой, которую она перенесла.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:43 Госдума приняла в первом чтении расширенный "закон Димы Яковлева"
15:18 Билли Айлиш рассказала о детском пристрастии к порно: "Это разрушило мой мозг"
13:47 В самолете госсекретаря США выявлен инфицированный COVID-19
12:36 Путин и Си Цзиньпин укрепляют сотрудничество на фоне противостояния с Западом
07:48 В возрасте 101 года умер младший брат Ким Ир Сена
06:54 Что знают берлинцы об истории еврейского Берлина
18:39 США: гражданин Израиля задержан по подозрению в причастности к киднеппингу и двойному убийству
15:20 The Insider заплатит миллион за нарушение российского закона о СМИ-иногентах
14:38 Талибы просят международное сообщество о помощи
13:33 Приговоры по "делу Тихановского" в Беларуси: от 14 до 18 лет колонии
Загрузка...