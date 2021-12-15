Что знают берлинцы об истории еврейского Берлина

"Еврейский Берлин. Мой? Ваш? Наш? Истории", – под таким названием в немецкой столице проходит выставка, открывшаяся во вторник, 14 декабря, в Новой синагоге – Центре иудаики (Centrum Judaicum) на Ораниенбургерштрассе. Это одно из более 1500 мероприятий, которые в 2021 году проходят в рамках Года 1700-летия еврейской жизни по всей стране.

Центральный вопрос экспозиции звучит так: "Что значит еврейский Берлин и его истории для каждого из нас?". Более года назад Centrum Judaicum обратился с этим вопросом к жителям немецкой столицы. К удивлению организаторов выставки их призыв рассказать о своем опыте нашел большой отклик у берлинцев – как евреев, так и не евреев.

Ответы на этот непростой вопрос собрались в калейдоскоп историй, рассказанных жителями немецкой столицы, – о себе, своих родных, знакомых и судьбах, оставивших след в их душе. На выставке представлены как объекты, так и тексты, а также видеоинсталляции.

17-летняя школьница Луна Нислер сначала для школы, а потом и для выставки подготовила коллаж, рассказывающий о детях, судьба которых неизвестна. "Я живу на Ораниенбургерштрассе. И до недавних пор я ничего не знала о еврейской жизни в моем квартале. Для занятий на уроках религии я начала работу над коллажем, рассказывающем о детском доме, который находился раньше по адресу Аугустусштрассе. Этот дом сирот носил название "Ahawa", что на иврите означает "любовь". Судьба детей на фотографии неизвестна. По крайней мере, мне так и не удалось найти никакой информации о них.... Поэтому камни преткновения - в память о детях-сиротах и против забвения".

Еще один коллаж, выполненный из разных тканей, рассказывает историю дизайнера Вены Вайман. В 1920-е годы последовательница школы Баухаус, входившая в группу художников "Porza", переехала из Польши в Берлин и наладила производство тканей по собственным эскизам.

Истории о еврейской жизни рассказывают жители Берлина – простые люди и знаменитости. Так, бывший бургомистр Берлина Эберхард Дипген написал один из текстов для экспозиции. Он вспоминает историю и судьбу Хайнца Берггрюна, который вернулся в Берлин спустя 60 лет после изгнания. Коллекционер и торговец предметами искусства в знак примирения передал городу свою знаменитую коллекцию. Благодаря ему у Берлина появилась одно из самых значительных собраний картин XX века. Бывший бургомистр задается риторическим вопросом: "Можем ли мы оценить по-настоящему то, что такие люди, как он, не остались в стороне навсегда?".

Видеоинсталляция "Еврейский мир Берлина с 1800 года" знакомит посетителя выставки с разными эпохами. И у каждой - свой след в общей истории. Вольфганг Херцберг пишет: "Для меня не существует никакого еврейского Берлина после того, как моя бабушка Йоханна, мои родственники и тысячи берлинских евреев были изгнаны и уничтожены..." Сегодня он старается переработать воспоминания родственников и близких, записывая их и сочиняя музыку.

Бен Кемплер рассказывает свою семейную историю. Его прабабушка родилась в Берлине 130 лет назад. У ее родителей был ресторан и фотостудия. Вместе со своим мужем она работала в швейной мастерской на киностудии UFA. Их сын Зигберт Кемплер ходил в еврейскую школу, на месте которой сейчас в Берлине находится Еврейская гимназия. Бармицва дедушки прошла в 1924 году в бывшем здании Новой синагоги. Здесь же в 1938 году сыграли и его свадьбу. А уже в следующем году молодая семья была вынуждена бежать – сначала в Англию, потом – в США. Там и родился Бен. В 1998 году он вернулся в Берлин. И теперь уже его сыновья праздновали бармицву в Новой синагоге на Ораниенбургерштрассе. "Круг замкнулся?" – задается вопросом Бен.

Алиса Максман поделилась своими воспоминаниями о том, как ее семья в 2001 году эмигрировала из России в Берлин. Ее дочь, родившаяся уже в немецкой столице, рассказывает в школе о еврейских традициях. Как и ее мама, девочка считает, что Берлин нельзя назвать еврейским городом – евреи в Берлине только временно. "Так и останемся мигрантами? "Русскими"? Вопросы девочки, для которой родной язык – русский, перекликаются с мыслями ее матери.

Директор Новой синагоги и куратор экспозиции "Еврейский Берлин. Мой? Ваш? Наш? Истории" Анья Зигемунд уверена, что у выставки будет продолжительный эффект. "Мы собираем истории людей, чтобы укрепить интерес к еврейскому Берлину", – говорит она.

Публикуется в рамках информационного партнерства