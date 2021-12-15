В возрасте 101 года умер младший брат Ким Ир Сена

В КНДР в возрасте 101 года умер младший брат основателя государства Ким Ир Сена – Ким Ён Чжу, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на сообщение северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

Точная дата смерти не называется.

Ким Ён Чжу. Краткая справка

Родился 21 сентября 1920 года в Манкэйдай (Хэйан-нандо, Корея, Японская империя). Учился в МГУ.

В 1950-е годы возглавлял кампанию по ужесточению политического режима в КНДР.

В середине 1960-х годов рассматривался в качестве возможного главы государства.

Летом 1975 года Ким Ён Чжу, в то время бывший секретарём ЦК, членом Политбюро и вице-премьером Административного Совета, неожиданно исчез. В начале 1990-х годов он опять появился в высшем руководстве страны.

В 2009 году на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 12-го созыва избран почётным заместителем председателя Президиума ВНС КНДР.

Умер в 2021 году, точная дата смерти не сообщатся.

Умер в 2021 году, точная дата смерти не сообщатся