Арестович обвинил МИД Украины в инертности в связи с поддержкой пропалестинских резолюций в ООН

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя поддержку Киевом пропалестинских резолюций в ООН, обвинил МИД Украины в инертности. Это заявление было сделано на украино-израильском инновационном саммите, проходящем в Варшаве.

Арестович и ранее критиковал украинский МИД в связи с голосованиями против Израиля в ООН.

Отметим, что в последнее время наметились некоторые изменения в политике Украины в этом отношении.

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30 ноября 2022 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала по пяти антиизраильским резолюциям. (Со списком можно ознакомиться на сайте digitallibrary.un.org.)

30 ноября Украина не участвовала в голосовании по двум антиизраильским резолюциям ("Об отделе по правам палестинцев Секретариата ООН" и "О комитете по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа") и воздержалась при голосовании по резолюции о Голанских высотах, хотя и поддержала резолюции Генеральной ассамблеи ООН о "Специальной информационной программе Департамента глобальных коммуникаций Секретариата по вопросу о Палестине" и о "Мирном урегулировании вопроса о Палестине".

Примечательно, что эти голосования состоялись через несколько недель после того, как Израиль воздержался при голосовании по резолюции ООН о репарациях Украине со стороны России, хотя все страны Запада голосовали "за".

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На основании результатов голосования в ООН по пяти антиизраильским резолюциям 30 ноября 2022 года сложно говорить о принципиальном изменении позиции Украины. Но, безусловно, важно отметить тот факт, что три из пяти таких резолюций в течение одного дня работы ГА ООН представитель Украины не поддержал.

Напомним, что 11 ноября Четвертый комитет ООН (по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации) рассмотрел и одобрил еще пять антиизраильских резолюций. Во всех случаях Украина, как и Россия, голосовала против Израиля.

Таким образом, в ноябре 2022 года Украина поддержала семь из десяти антиизраильских резолюций.

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В июне 2022 года организация UN Watch, занимающаяся мониторингом голосований в ООН по вопросам, связанным с Израилем, опубликовала данные по голосованиям Украины за последние семь лет. Согласно данным UN Watch, в период с 2015 по 2022 год Украина ни разу не проголосовала в поддержку Израиля, 95 раз голосовала против (78%) и 27 раз воздержалась (22%).

Израиль в 2022 году трижды поддерживал резолюции, осуждающие Россию за агрессию против Украины. В то же время Украина отказалась присоединиться к 22 странам, осудившим выводы антиизраильской Комиссии Пиллай.

В 2020 году, когда Совет по правам человека ООН призвал к антиизраильским санкциям, Украина поддержала Израиль. А ранее в том же году Украина вышла из комитета ООН по правам палестинцев. В 2019 году в Совете ООН по экономике и социальным вопросам Украина проголосовала против предоставления статуса наблюдателя палестинской организации "Шахед", позиционирующей себя в качестве правозащитной. В том же году, когда СПЧ ООН осудил действия Израиля на границе Газы, Украина поддержала Израиль. В 2018 году Украина поддержала резолюцию против ХАМАСа. В 2017-м Украина поддержала Израиль при голосовании в UNESCO. Были и другие случаи поддержки Украиной Израиля в структурах ООН, но, в целом, во время голосований в СБ и ГА ООН по антиизраильским резолюциям в течение последних лет Украина голосовала или "против" Израиля, или "воздерживалась".

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