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Мир

"Хинд Раджаб" добивается ареста в Таиланде военнослужащего ЦАХАЛа

ЦАХАЛ
Международные соглашения
Таиланд
время публикации: 15 января 2025 г., 16:08 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 16:10
"Хинд Раджаб" добивается ареста в Таиланде военнослужащего ЦАХАЛа
AP Photo/Petros Giannakouris

Фонд "Хинд Раджаб" сообщил, что обратился к властям Таиланда с просьбой об аресте находящегося на территории королевства израильского военнослужащего. В обращении утверждается, что он, находясь в секторе Газы, совершал военные преступления.

Два дня назад стало известно, что "Хинд Раджаб" добивается ареста координатора действий израильского правительства на территориях генерал-майора Расана Алиана, который на тот момент находился в Италии.

Один из основателей фонда Абу-Джаджа заявил, что организация обратилась не только к властям Италии, но и в Международный уголовный суд в Гааге. Фонд "Хинд Раджаб" возлагает на Расана Алиана ответственность за голод в секторе Газы.

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