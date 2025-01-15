Старшеклассник отказался пожимать руку пророссийскому президенту Словакии

Президент Словакии Петер Пеллегрини принял участие в церемонии чествования 35 старшеклассников, завоевавших призовые места на международных олимпиадах для школьников.

19-летний Симон Оманик, получивший бронзу на проходившей в Венгрии Центрально-европейской математической олимпиаде, отказался пожимать руку главе государства из-за занимаемой Пеллегрини пророссийской позиции. Отправляясь во дворец, Оманик прикрепил на петлицу ленту цветов украинского флага.

Свою позицию юноша разъяснил изданию Dennik. По словам Оманика, Пеллегрини победил на выборах благодаря тому, что ввел избирателей в заблуждение и манипулируя темой войны в Украине: "Он говорил, что, если победит его соперник Иван Корчок, словаков начнут отправлять на войну. Но это же не так".

Глава государства – представитель входящей в коалицию партии "Глас", союзницы премьер-министра Роберта Фицо, который выступает за прекращение помощи Украине и считается одним из наиболее пророссийских политиков Европы.