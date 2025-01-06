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Мир

Пропавший после встречи с Путиным словацкий премьер нашелся во Вьетнаме

Владимир Путин
время публикации: 06 января 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 12:15
Пропавший после встречи с Путиным словацкий премьер нашелся во Вьетнаме
Artyom Geodakyan, Sputnik, Government Pool Photo via AP

Один из ближайших европейских союзников Владимира Путина, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, "исчезнувший" после посещения России на две недели, нашелся в фешенебельной гостинице во Вьетнаме. Об этом пишет Daily Mail.

Отсутствие политика бросалось в глаза, особенно на фоне массовых оппозиционных манифестаций, причиной которых стала его встреча с российским президентом и антиукраинская политика правительства Словакии. На все вопросы журналистов о его местонахождение представители Фицо отвечали молчанием.

Сам премьер периодически публиковал ролики в социальных сетях, однако по ним нельзя было понять, где он находится – в кадр попадали только гардины. Лишь через две недели журналисты выяснили, что политик устроил себе зимние каникулы в Ханое, в гостинице Capella.

Как утверждается, он остановился в сьюте "Мадам Батерфляй", суточная аренда которого стоит 5900 евро. Это почти в четыре раза выше, чем средняя месячная зарплата в Словакии.

Мир
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