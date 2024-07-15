На партийном съезде Трамп намерен выступить с речью, которая объединит американцев

15 июля в Милуоки откроется национальная конвенция Республиканской партии США. На ней должно произойти официальное выдвижение Дональда Трампа как кандидата на пост американского президента. Трамп, несколько дней назад переживший покушение, примет в ней участие.

Бывший президент, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, заявил, что после покушения переписал свою речь, которая была направлена против президента Джо Байдена и его политики. "Это будет совсем другая речь. Она объединит страну", – сказал Трамп.

Примечательно, что Байден, выступивший в Овальном кабинете со специальным обращением к нации, также призвал американцев к единству. "Нужно снизить градус напряженности в обществе. Неважно, какие у нас убеждения, мы не должны переходить к насилию, мы сограждане", – заявил он.