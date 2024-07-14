После покушения Дональд Трамп объявил, что выезжает на съезд Республиканцев в Милуоки

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что он, как и планировал до покушения, отправляется в Милуоки, где пройдет съезд Республиканской партии.

"Я не могу позволить "стрелку" или потенциальному убийце вносить изменения в мой график. Поэтому я отправляюсь в Милуоки, как это и было запланировано, сегодня в 15:30", – написал Трамп социальной сети Truth Social.

Телеканал NBC передал, что президент США Джо Байден отдал распоряжение секретной службе повысить меры безопасности в Милуоки во время проведения там съезда Республиканской партии.

Национальный съезд республиканцев откроется 15 июля и будет проходить два дня. Как ожидается, на этом мероприятии Дональд Трамп будет официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии.